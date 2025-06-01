نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزيزو في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر الإعلامي محمد شبانة مفاجأة من العيار الثقيل حول إمكانية مشاركة أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الخميس القادم.

شبانة يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزيزو في الزمالك

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن زيزو إجتمع بايمن الرمادي المدير الفني للفريق خلال الأيام الماضية وطلب منه المشاركة أمام بيراميدز مؤكدا له إنه يرغب في المساهمة في إحراز اللقب وأنه في قمة تركيزه الفني والبدني.



وأضاف شبانة أن الرمادي لديه الرغبة في اشراك زيزو في اللقاء وفتح خطا للنقاش مع الإدارة التي رفضت الأمر تماما بعكس ما يصرح به المسئولين في النادي ان مشاركة زيزو أمر فني بحت يخص الرمادي فقط.

