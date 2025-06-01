نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديمبلي: سان جيرمان يستحق اللقب الأوروبي بعد مشقة ومعارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المهاجم عثمان ديمبلي، إن مدرب فرنسا ديدييه ديشان سيجد بعض لاعبي باريس سان جيرمان المنضمين إلى المنتخب في حالة غريبة عندما ينتهون من احتفالات الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى.

وحقَّق سان جيرمان فوزًا ساحقًا 5 - صفر على إنتر ميلان في المباراة النهائية في ميونيخ، أمس (السبت)، مُسجِّلًا أكبر فارق أهداف في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن ينضم لاعبو فرنسا، ومن بينهم لوكا هرنانديز، ووارين زائير إيمري، وبرادلي باركولا، وديزريه دوي، وديمبلي - خماسي باريس سان جيرمان - إلى معسكر المنتخب غدًا (الاثنين)؛ للاستعداد لمباراة قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية، يوم الخميس المقبل، ضد إسبانيا.

وقال ديمبلي (28 عامًا) خلال مقابلة مع قناة «إم 6» التلفزيونية الفرنسية: «ها نحن ذا، جعلنا أمة بأكملها ومدينة بأكملها فخورة».

وأضاف مازحًا: «يقولون إن الحفل بدأ للتو. ديدييه (ديشان) سيجدنا في حالة غريبة».

ووصف اللاعب الدولي الفرنسي الاحتفالات بأنها ستكون الفرج الذي طال انتظاره بعد سنوات من الحسرة.

وكان الظهور السابق لباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2020 عندما خسر بصعوبة صفر - 1 أمام بايرن ميونيخ.

وقال ديمبلي: «ما حدث للتو أمر استثنائي. الفوز بالنهائيات أمر رائع، لكن تحقيقه بهذه الطريقة أفضل، إنه أكثر إثارة».

وأضاف: «نحن نستحق ذلك بصراحة. بعد سنوات عدة من المشقة والمعارك، أعتقد أن باريس سان جيرمان يستحق حقًا هذا الفوز».

وكانت هناك احتفالات صاخبة في باريس، حيث ينتظر المشجعون وصول الفريق، اليوم (الأحد)، لكن ديمبلي حثَّ المشجعين على الحفاظ على سلمية الاحتفالات.

وألقت الشرطة القبض على أكثر من 500 شخص، وتم الإبلاغ عن مقتل شخصين خلال الاحتفالات الصاخبة في فرنسا.