نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: هذا الثنائي سيرحلون عن الاهلي بعد انتهاء كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم رمزي، أن الثنائي أليو ديانج وحسين الشحات لاعبي الأهلي، سيرحلان عن الأحمر عقب كأس العالم للاندية.

كريم رمزي: هذا الثنائي سيرحلون عن الاهلي بعد انتهاء كأس العالم للأندية

وقال رمزي في تصريحات عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: بنسبة تتخطى الـ 90 %، خارج حسين الشحات وديانج سيرحلون عن الاهلي بعد انتهاء كأس العالم للأندية، بناء على طلبهم.

وأضاف رمزي: الثنائي طلبا الرحيل عن الأهلي عقب كأس العالم للأندية، من أجل صعوبة المشاركة بصفة مستمرة لتواجد العددي من اللاعبين في مراكزهم ولذلك بنسبة كبيرة سيرحل ديانج والشحات عن الأهلي عقب كأس العالم للاندية.

وتابع: الاهلي سيعلن عن ضم أحمد رمضان بيكهام علي سبيل الاعارة خلال ساعات من سيراميكا كليوباترا، وبيكهام معاه تأشيرة أمريكا، واللاعب ضمن قائمة الاهلي المتجهة إلى امريكا

وأردف: عمرو الجزار ،ياسين مرعي الاقرب للانتقال للاحمر في الفترة المقبلة، وواحد منهم سيكون في الاحمر عقب مونديال الاندية.

وأختتم كريم رمزي تصريحاته قائلا: ريفيرو مدرب مبيهزرش ومذاكر الاهلي جيدا ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن الاهلي ولاعبي الفريق، والانطباع الأول له في أول مران مع الأهلي إنه مدرب صارم