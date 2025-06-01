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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي العين، اليوم الأحد، عن إتمام إجراءات التعاقد مع المدافع السلوفيني الواعد مارسيل راتنيك، في صفقة تمتد لأربعة مواسم، حتى صيف عام 2028.

العين يتعاقد مع المدافع السلوفيني مارسيل راتنيك حتى 2028

وسينضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل.

وجاء انتقال راتنيك إلى "الزعيم" قادمًا من نادي أولمبيا ليوبليانا السلوفيني، حيث خاض مع فريقه السابق 42 مباراة في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري، أحرز خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة، ما يعكس إمكاناته الدفاعية والقدرة على المساهمة هجوميًا.

وتأتي هذه الصفقة في إطار سعي العين لتعزيز خط دفاعه بعناصر شابة وواعدة تواكب طموحات النادي محليًا وقاريًا.