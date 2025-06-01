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أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة فاركو أمس في مسابقة الدوري، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقبلة في نهائي كأس مصر.

تدريبات استشفائية وتأهيلية للاعبي الزمالك الأساسيين



وفضل الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي اكتفاء هذه المجموعة بخوض تدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة نهائي كأس مصر.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر له مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

