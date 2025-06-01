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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت صحيفة الرياضية أن النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، طالب بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقابل انتقاله إلى نادي الهلال السعودي، الذي أبدى رغبة قوية في ضمه بعرض يمتد لأربعة أعوام.

برونو فيرنانديز يطلب عقدًا لمدة 3 مواسم وشروطًا مالية خاصة للانتقال إلى الهلال

وبحسب التقرير، قدّمت إدارة الهلال عرضًا رسميًا يشمل عقدًا لأربعة مواسم براتب إجمالي يتجاوز 100 مليون يورو، أي ما يعادل 25 مليون يورو سنويًا. إلا أن فيرنانديز اشترط تقليص مدة العقد إلى ثلاث سنوات، مع رفع قيمة الراتب السنوي إلى 30 مليون يورو، إضافة إلى حوافز ومكافآت تتراوح بين 6 و8 ملايين يورو.

ويهدف الهلال إلى ضم فيرنانديز قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية، المقررة في الولايات المتحدة في 13 يونيو الجاري، حيث يسعى النادي لتعزيز صفوفه بنجم كبير يدعم طموحاته القارية والعالمية.

ويملك برونو فيرنانديز مسيرة حافلة بدأها في الدوري الإيطالي مع نوفارا، ثم انتقل إلى أودينيزي ومنه إلى سامبدوريا، قبل أن يسطع نجمه مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي. وفي يناير 2020، انضم إلى مانشستر يونايتد بصفقة تخطت 60 مليون يورو، ليصبح سريعًا أحد الركائز الأساسية وقائدًا للفريق.

وخلال الموسم المنقضي، شارك برونو في 57 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 19 هدفًا، وقدم 20 تمريرة حاسمة، ما يعكس تأثيره الكبير في منظومة الفريق داخل الملعب.