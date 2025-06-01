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أحمد جودة - القاهرة -

عبّر سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، عن خيبة أمله الكبيرة عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها فريقه أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبله واحتمالية انتقاله لتدريب الهلال السعودي.

وخسر إنتر ميلان المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب "أليانز أرينا" بخمسة أهداف نظيفة، في واحدة من أكثر الليالي صدمة لجماهير "النيراتزوري".

إنزاجي بعد خيبة نهائي الأبطال والعرض السعودي: نشعر بمرارة وسأناقش مستقبلي مع الإدارة

وفي تصريحات نقلتها شبكة "فوتبول إيطاليا"، قال إنزاجي: "لم أر الفريق الذي اعتدت عليه هذا الموسم. كنا أول من شعر بذلك على أرض الملعب. ورغم الهزيمة، لا يمكنني أن أنتقص من فخرنا بما قدمه اللاعبون طوال مشوار البطولة".

وأضاف: "واجهنا فريقًا قويًا جدًا، ربما هو الأفضل في أوروبا هذا الموسم، واستقبلنا هدفًا مبكرًا أربك حساباتنا. السيطرة انتقلت إلى باريس سان جيرمان سريعًا، وسهّل عليهم الأمر".

وعن مشاعره بعد المباراة، أوضح إنزاجي: "نشعر بمرارة شديدة، لكن هذه الخسارة لا تُلغي العمل الكبير الذي أنجزه الفريق للوصول إلى هذا النهائي. كان ينبغي علينا تقديم أداء أفضل، لكنني فخور باللاعبين وما قدموه طوال الموسم رغم عدم تحقيق أي بطولة".

وتابع: "قلت للاعبين في غرفة الملابس أن يرفعوا رؤوسهم عاليًا. نعم، نشعر بالإحباط الليلة، لكنهم يستحقون كل الإشادة على روحهم القتالية".

وبشأن مستقبله وإمكانية الرحيل إلى الهلال السعودي، قال إنزاجي: "سنناقش كل شيء خلال الأيام القليلة المقبلة. سأجلس مع إدارة النادي، فهذه ليست اللحظة المناسبة لاتخاذ قرارات مصيرية، خاصة بعد خسارة نهائي ثانٍ خلال ثلاث سنوات".

واختتم: "الرئيس والإدارة كانوا حاضرين الليلة في غرفة الملابس، وأظهروا دعمهم المعتاد. سنتحدث بهدوء قريبًا لنحدد ما هو الأفضل للنادي ولي أيضًا".