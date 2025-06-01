نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنريكي: ديمبيلي يستحق الكرة الذهبية.. وليس بسبب الأهداف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، بالمستوى الاستثنائي الذي قدمه النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أنه يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، ولكن لأسباب تتجاوز تسجيل الأهداف.

إنريكي: ديمبيلي يستحق الكرة الذهبية.. وليس بسبب الأهداف

وكان ديمبيلي أحد أبرز عناصر تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، بعد الانتصار التاريخي على إنتر ميلان بخمسة أهداف دون رد، في نهائي أقيم بملعب "أليانز أرينا"، ليُسجل النادي الباريسي أول لقب أوروبي في تاريخه.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، قال إنريكي:

"بالنسبة لي، الكرة الذهبية تذهب إلى عثمان ديمبيلي دون تردد. ليس لأنه سجل الأهداف، بل لأنه قاتل في كل دقيقة، دافع ببراعة، وضغط على الخصم بلا كلل. ما قدّمه دون الكرة يعكس قيمة اللاعب الحقيقي".

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية 2025 في 22 سبتمبر المقبل، حسب ما أعلنت مجلة فرانس فوتبول المنظمة للجائزة.

ويُعد ديمبيلي من أبرز المرشحين هذا العام، خاصة بعد تتويجه القاري اللافت، إلى جانب الأداء المتوازن الذي قدمه طوال الموسم مع باريس. ويرى العديد من المحللين أن فرص تتويجه زادت بشكل كبير بعد اللقب الأوروبي.

في الوقت نفسه، تضم قائمة المرشحين أسماء بارزة أخرى مثل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، وأيضًا الموهبة الصاعدة لامين يامال نجم برشلونة، ما ينذر بمنافسة شرسة على الجائزة الأهم في عالم كرة القدم الفردية.