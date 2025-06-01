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أحمد جودة - القاهرة -

شدد خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لنادي إنتر ميامي الأمريكي، على أهمية المواجهة الافتتاحية أمام النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، معتبرًا إياها نقطة انطلاق حاسمة في مشوار الفريق بالبطولة التي تُعد من أبرز تحديات الموسم.

ماسكيرانو: مواجهة الأهلي مفصلية في مشوار إنتر ميامي بمونديال الأندية

ويخوض إنتر ميامي، المدجج بالنجوم وعلى رأسهم الأسطورة ليونيل ميسي، أولى مبارياته في مونديال الأندية أمام الأهلي في 15 يونيو المقبل، ضمن نسخة استثنائية من البطولة بمشاركة 32 فريقًا تُقام على الأراضي الأمريكية.

وفي تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الفوز العريض على كولومبوس كرو بنتيجة 5-1 في الدوري الأمريكي، قال ماسكيرانو:

"نظام البطولة الحالي يُحتم علينا أن نبدأ بقوة، فمواجهة الأهلي ستكون مفتاح التأهل والاستمرار، وعلينا أن نُدرك أن مستوى الفرق المنافسة سيكون مختلفًا تمامًا عما اعتدنا عليه في دوري أبطال الكونكاكاف والدوري المحلي".

وأضاف: "الفوز الكبير اليوم يمنحنا دفعة معنوية قوية، ويُعزز ثقتنا في أنفسنا قبل خوض غمار بطولة العالم. نمتلك الجودة والقدرة، لكن لا بد أن نتحلى بالانسجام والعمل الجماعي إذا أردنا الذهاب بعيدًا في هذا التحدي الكبير".

ويُشارك إنتر ميامي في مونديال الأندية لأول مرة في تاريخه، وقد أوقعته القرعة في مجموعة نارية تضم كلًا من الأهلي المصري، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، في ظل ترقب عالمي لأداء ميسي ورفاقه، ومن بينهم النجم الأوروجوياني لويس سواريز، ولاعبا برشلونة السابقان بوسكيتس وألبا.