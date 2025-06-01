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أحمد جودة - القاهرة - حسم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، موقفه النهائي بشأن الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، مؤكدًا تمسكه بالبقاء داخل أسوار "كامب نو" رغم الأحاديث الدائرة حول الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني.

ليفاندوفسكي يحسم الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة

وكان ليفاندوفسكي قد انضم إلى برشلونة قادمًا من بايرن ميونخ في صيف 2022 مقابل 45 مليون يورو، وسرعان ما أثبت قيمته الهجومية، حيث سجل 101 هدف في 147 مباراة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي سجله ليونيل ميسي كأسرع لاعب يصل إلى 100 هدف بقميص البلوجرانا.

وخلال الموسم الجاري، قدّم المهاجم البولندي أداءً استثنائيًا، بتسجيله 42 هدفًا في 52 مباراة، مسهمًا بشكل كبير في تتويج الفريق بثلاثية محلية تاريخية ضمّت الدوري الإسباني، كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.

رد قاطع على الشائعات

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال ليفاندوفسكي ردًا على شائعات رحيله: "مغادرتي بسبب الأزمة المالية؟ لا يشغلني هذا الأمر إطلاقًا، أنا مستمر مع برشلونة الموسم المقبل دون أدنى شك، هذا هو كل ما أفكر فيه حاليًا."

وأضاف: "أمامي الآن ستة أو سبعة أسابيع من الإجازة، أحتاج خلالها إلى التعافي الكامل، ثم سأعود وأنا أتطلع للمستقبل. في نهاية المطاف، كل قرار في حياتي المهنية يكون مبنيًا على ما يمليه عليّ قلبي وعقلي."