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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض أثبتت إصابته بكدمة في الضلوع، وعدم وجود أي كسور أو شرخ في الضلوع.

هل يلحق بنهائي الكأس؟.. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا



وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب سيكون جاهزًا لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.



وكان نبيل عماد دونجا تعرض للإصابة في مباراة فاركو التي أقيمت أمس السبت في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، وتم استبداله بين شوطي المباراة.

