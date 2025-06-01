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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن انتهاء بطولة الدوري الممتاز في شهر مايو يعد من أبرز الإيجابيات في الموسم الحالي، إلا أن وجود عدد فردي من الفرق في المسابقة يعد سلبية واضحة يجب تداركها.

محمد صلاح: الدوري انتهى في توقيت مثالي.. والزمالك يجب أن يعود لمكانه الطبيعي

وقال صلاح، خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة "MBC مصر": "من أبرز مميزات الدوري هذا الموسم أنه انتهى في مايو، وهو أمر إيجابي ويُسهم في تنظيم الموسم، لكن وجود عدد فردي من الفرق سلبية كبيرة، ولا يصح أن يستمر الوضع بهذا الشكل".

وتابع: "إذا لم يتوج الزمالك بلقب الدوري، فأُفضل أن يذهب اللقب للأهلي، لأن الكرة في مصر تتركز بين القطبين الأهلي والزمالك".

وأوضح نجم الزمالك السابق أن بيراميدز يمتلك فريقًا قويًا وإمكانيات مالية كبيرة، لكنه خسر الدوري بسبب الهزيمة في مباراتين فقط خلال الأمتار الأخيرة من المسابقة، وهو ما يطرح تساؤلات حول شخصية الفريق في لحظات الحسم.

واختتم تصريحاته مؤكدًا: "الزمالك يجب أن يعود للمنافسة بقوة، ويستعيد مكانته الطبيعية بين كبار القارة، ولا بد من تصحيح الأوضاع داخل الفريق، والعودة سريعًا إلى طريق البطولات".