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أحمد جودة - القاهرة - أبدى مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، قلقه من ضيق الوقت المتاح أمام المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، الإسباني خوسيه ريبيرو، قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن توقيت التغيير الفني لم يكن موفقًا.

رموز الأهلي فين؟ عبد الغني يهاجم إعلان الاستاد الجديد

وقال عبد الغني، خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة "MBC مصر": "الوقت ضيق أمام ريبيرو، ولن يستطيع التعرف على قدرات جميع اللاعبين قبل كأس العالم. في رأيي، الأهلي أخطأ في توقيت تغيير المدير الفني، لكن استمرار عماد النحاس في الجهاز سيساهم في تخفيف حدة الأزمة".

وأضاف: "كنت مؤيدًا لرحيل كولر في توقيت سابق، لكن ما حدث بعد رحيله يؤكد وجود أزمة حقيقية، خصوصًا أن الأهلي لم يكن يعلم تفاصيل عقده، ويجب معاقبة من تسبب في هذا الموقف".

وفي سياق مختلف، انتقد عبد الغني الإعلان الدعائي الخاص باستاد الأهلي الجديد، بسبب غياب صور بعض رموز النادي.

وقال: "لا يصح أن يخرج إعلان عن استاد الأهلي دون وجود صور لأسماء صنعت تاريخ النادي، حتى لو هناك خلافات شخصية، من صنع الإنجاز يجب أن يُذكر، هذا خطأ جسيم، ويجب محاسبة من تسبب فيه، ويجب أن نكون عقلاء وواقعيين".