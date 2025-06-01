نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريبيرو يحسم موقف العائدين من الإعارة قبل السفر إلى أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الإسباني خوسيه ريبيرو سوف يحسم موقف العائدين من الإعارة قبل السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ريبيرو يحسم موقف العائدين من الإعارة قبل السفر إلى أمريكا

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن خوسيه ريبيرو سوف يحسم موقف العائدين من الإعارة في النادي الأهلي خلال ال٤٨ ساعة المقبلة.

وأضاف، أن المدرب الإسباني سيتابع العائدين من الإعارة وعلى رأسهم عبد القادر وكباكا وديانج لحسم موقفهم من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من عدمه.

واختتم حديثه، أنه في حالة إعجاب المدرب باللاعبين سينضمون للبعثة المسافرة خاصًة بعد استخراجهم لتأشيرة أمريكا.