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أحمد جودة - القاهرة - رغم قيادته توتنهام لتحقيق لقبه الأول منذ 17 عامًا، بالفوز بالدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد، إلا أن المخاوف الداخلية من الإخفاقات المحلية تلقي بظلالها على مستقبل المدرب الأسترالي ألبيرت بوستيكوجلو.

مستقبل بوستيكوجلو في توتنهام مهدد رغم الفوز بالدوري الأوروبي

قاد بوستيكوغلو، البالغ من العمر 59 عامًا، الفريق إلى النجاح القاري، محققًا وعده الذي قطعه في بداية الموسم بتحقيق الألقاب في موسمه الثاني مع النادي. ومع ذلك، تخلل الموسم أسوأ أداء لتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تلقى الفريق 22 هزيمة في 38 مباراة، وهو الأسوأ لأي فريق لم يهبط في تاريخ البطولة.

وقالت مصادر مقربة من النادي إن منصب المدير الفني "مُعرّض لخطر شديد"، مع دراسة النادي لبدائل محتملة، وتتوقع الأوساط أن تتصاعد النقاشات الحاسمة حول مستقبل النادي وخططه عند عودتهما.