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أحمد جودة - القاهرة - تلقى مانشستر سيتي ضربة قوية في سوق الانتقالات الصيفية بعد تعرض لاعب وسطه كالفن فيليبس لإصابة في وتر أكيليس، خضع على إثرها لجراحة ستبعده عن الملاعب حتى أغسطس المقبل، مما يحد من فرص النادي في التوصل إلى صفقة انتقال للاعب هذا الصيف.

مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة بإصابة نجم الفريق

وانتقل فيليبس إلى السيتي في صيف 2022 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني قادمًا من ليدز يونايتد، لكنه لم يتمكن من إثبات نفسه كخيار أساسي في خط وسط الفريق، حيث عانى من ضغوط كبيرة في تقديم أداء ثابت بجانب رودري. كما تعرض فيليبس لانتقادات من المدرب بيب جوارديولا بسبب وزنه الزائد بعد فترة الراحة التي حصل عليها عقب كأس العالم، فيما واجه صعوبة في خوض إعارة ناجحة إلى وست هام، ليقضي العام الماضي معارًا إلى إيبسويتش تاون.

لا يزال أمام فيليبس عامان في عقده مع مانشستر سيتي، لكنه بات خارج حسابات جوارديولا، ويُتوقع أن ينتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن الإصابة الأخيرة قد تعرقل فرصه في إتمام صفقة، خاصة أن معظم الأندية تفضل لاعبين قادرين على المشاركة في فترة تحضيرية كاملة للموسم الجديد.

بعد ثلاث سنوات صعبة مع السيتي، يحتاج الدولي الإنجليزي إلى فرصة جديدة لاستعادة مستواه في نادٍ يتيح له المشاركة بانتظام، سواء بشكل دائم أو على سبيل الإعارة. لكن غيابه المتوقع لمدة شهرين على الأقل قد يجبر مانشستر سيتي على الانتظار حتى الأسابيع الأخيرة من سوق الانتقالات لإيجاد مخرج مناسب.

وكان فيليبس قد عبر عن خيبة أمله بعد انتهاء فترة إعارته مع إيبسويتش، حيث غاب عن عشر مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بسبب الإصابات، وكتب على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "نهاية مُحبطة لموسمٍ صعب. أردت فقط أن أشكر إيبسويتش تاون".