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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية من موقع TEAMtalk أن نادي ليفربول يستعد لتعزيز صفوفه الهجومية بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في محاولة لتعويض رحيل النجم الكولومبي لويس دياز.

ليفربول يجهز تعزيزات هجومية قوية هذا الصيف ويستهدف بديل لويس دياز

وقدّم الريدز عرضًا قياسيًا للتعاقد مع اللاعب الشاب فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن، في خطوة تهدف لدعم خط الوسط والهجوم، في مساعي الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، بالإضافة إلى المنافسة على عدة بطولات محلية وقارية.

ويبدو أن المدرب أرن سلوت وفريقه الفني لن يتوقفوا عند هذا الحد، حيث تسعى إدارة النادي أيضًا لإضافة المزيد من العناصر الهجومية، من بينهم بديل محتمل لدياز. وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير عن اهتمام ليفربول بالمهاجم الإنجليزي جويل جوردون، جناح نيوكاسل يونايتد.

ليفربول لم يتخل عن حلم التعاقد مع جوردون، الذي كان هدفًا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم فشل الصفقة آنذاك. ووفقًا للمصدر نفسه، قد يطلب نيوكاسل مبلغًا يصل إلى 80 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن اللاعب الشاب، الذي يعتبر من أبرز مواهب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدو أن إدارة نيوكاسل حريصة على الاحتفاظ بنجوم الفريق وسط مراقبة صارمة للإنفاق للامتثال لقوانين اللعب المالي النظيف (FFP) ولوائح التسجيل (PSR)، لكنها قد تضطر إلى بيع جوردون قبل لاعبين آخرين مثل ألكسندر إيزاك وتينو ليفرامينتو إذا دعت الحاجة لتجهيز ميزانية الانتقالات.

ويُشار إلى أن جوردون، الملقب بـ "المميز"، قدم أداءً رائعًا في الموسم الماضي، حيث سجل 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 34 مباراة. ويُعرف عنه حبه لنادي ليفربول منذ الطفولة، ويُعتقد أنه منفتح على العودة للعب في ميرسيسايد.