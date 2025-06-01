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أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضيفا على نظيره فريق بيراميدز، وذلك في إطار إياب المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا في النسخة الجارية.

من هو معلق مباراة بيراميدز ضد صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويحتضن ملعب 30 يونيو معقل فريق بيراميدز مباراة الليلة أمام نظيره فريق صن داونز، ويطمح أصحاب الريداء السماوي في الحصول على أول ألقابه القارية خلال مواجهة الليلة.

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، وذلك بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي، فيما ستنقل عبر قناة أون تايم على التردد الأرضي، وذلك بصوت المعلق الرياضي محمد عفيفي.

يذكر أن فريق بيراميدز نجح في التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما أمام صن داونز في مباراة الذهاب، والتي أقيمت السبت قبل الماضي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا.