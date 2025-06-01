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أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي برشلونة بات على بعد خطوات قليلة من التعاقد مع حارس مرمى إسبانيول الشاب، خوان غارسيا.

برشلونة يقترب من حسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

وأوضح رومانو أن الاتفاق بين النادي الكتالوني واللاعب الإسباني بشأن عقد طويل الأمد وصل إلى مرحلة متقدمة للغاية، مشيرًا إلى أن الصفقة على وشك الاكتمال.

وأضاف أن المفاوضات لا تزال جارية، وسط تفاؤل كبير داخل أروقة برشلونة بإمكانية الحصول على توقيع غارسيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد رومانو أن النادي يسعى لإغلاق الصفقة بأسرع ما يمكن، خاصة في ظل متابعة عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لمستقبل الحارس عن كثب.

تجدر الإشارة إلى أن العقد الحالي لغارسيا يتضمن شرطًا جزائيًا يبلغ 25 مليون يورو فقط، ما يسهل عملية انتقاله إلى “كامب نو”.

