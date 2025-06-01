نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يزاحم آرسنال على ضم سيسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تققارير ألمانية بأن نادي مانشستر يونايتد وضع المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو، نجم لايبزيج، ضمن أهدافه خلال سوق الانتقالات المقبلة.

مانشستر يونايتد يزاحم آرسنال على ضم سيسكو

ووفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، فإن مانشستر يونايتد ينافس أرسنال على ضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، في ظل تألقه اللافت مع الفريق الألماني.

وأضاف التقرير أن مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد، كريستوفر فيفيل، سبق وأن تابع سيسكو عن قرب، كما تجمعه علاقة جيدة باللاعب، ما قد يسهم في تسهيل المفاوضات.

ويُذكر أن سيسكو يرتبط بعقد يتضمن شرطًا جزائيًا تتجاوز قيمته 80 مليون يورو، وهو ما قد يمثل عقبة أمام المهتمين بخدماته.