نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي لـ'دوت الخليج': حصلنا على عرض من بيراميدز بقيمة 35 مليون جنيه لضم أسامه فيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي البنك الأهلي، عن تلقي النادي عرضًا ضخمًا من جانب نادي بيراميدز، للحصول على خدمات أسامه فيصل مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

البنك الأهلي لـ'دوت الخليج': حصلنا على عرض من بيراميدز بقيمة 35 مليون جنيه لضم أسامه فيصل

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الرياضي"، أن بيراميدز طلب بشكل رسمي الحصل على خدمات فيصل، وحدد مبلغ مبدئيًا للحصول على توقيعه.

وتابع: "العرض الأولى وصل بقيمة 35 مليون جنيه وهو عرضًا قابل للتفاوض وزيادته حال فتح الباب أمام اللاعب، للمغادرة عن صفوف الفريق".

وأضاف: "لم يتم مناقشة العرض المقدم من جانب نادي بيراميدز حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يتم مناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة، وحال التوصل لاتفاق قد يتم الحسم عقب نهائي كأس مصر".

وكان أسامه فيصل ضمن اهتمامات النادي الأهلي للحصول على توقيعه قبل نهائيات كأس العالم للأندية، إلا أن المفاوضات توقفت مؤخرًا بعدما رفض ناديه عرضًا بقيمة 20 مليون جنيه.

