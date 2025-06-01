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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك إمكانية لتأجيل صفقة محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا إلى ما بعد نهاية كأس العالم للأندية.

اتجاه في الأهلي لتأجيل صفقة شكري.. وعلي ماهر يُعرقل انضمام بيكهام

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الأهلي يرغب في ضم أحمد رمضان بيكهام على سبيل الاعارة، وتم عرض بعض اللاعبين على سيراميكا في صفقة تبادلية لكن سيراميكا رفض.

وأضاف: علي ماهر مدرب سيراميكا يرفض بشكل كبير رحيل بيكهام حتى الآن في ظل وجود 3 مباريات في كأس عاصمة مصر.

وزاد: تعطل صفقة بيكهام، قد يؤدي إلى اتجاه الأهلي للاعبين آخرين، نظرا لضيق الوقت قبل السفر للمونديال، فقد يتم الاتجاه نحو ضم مدافع آخر.

وتابع: الأهلي يسعى بكل قوة لحسم صفقة دفاعية قبل السفر لـ أمريكا، ومن الوارد اقناع سيراميكا كليوباترا باعارة بيكهام وحسم الصفقة خلال ساعات.