نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي استقر على قائمة الفريق بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي استقر بشكل كبير على القائمة التي ستتواجد في أمريكا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

الأهلي استقر على قائمة الفريق بكأس العالم للأندية

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: (الشناوي، شوبير، سيحا، مصطفى مخلوف، ياسر ابراهيم، اشرف داري، مصطفى العش، حمدي فتحي، محمد هاني، عمر كمال، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، كوكا، مروان عطية، اليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أحمد رضا، امام عاشور، حسين الشحات، طاهر، زيزو، تريزيجيه، بن شرقي، جراديشار، وسام ابوعلي"

وأضاف: هناك بعض الأسماء تنتظر قرار ريبيرو المدير الفني، وهم كريم نيدفيد وخالد عبدالفتاح، وعمر الساعي، ومحمد عبدالله، وكريم فؤاد، وكباكا، وحمزة عبدالكريم، وأحمد عبدالقادر".

وواصل: سوف يتم حسم موقف احمد بيكهام ومحمد شكري حال التعاقد معهما من سيراميكا".