الرياضة

أمير هشام: معلول اعتذر عن عدم حضور اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي

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أمير هشام: معلول اعتذر عن عدم حضور اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن علي معلول اعتذر عدم الحضور للاجتماع مع لجنة التخطيط بالنادي ، بعدما اتخاذ قرارًا بالمغادرة بشكل رسمي.

أمير هشام: معلول اعتذر عن عدم حضور اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: اللجنة كانت تريد الاجتماع مع علي معلول عصر اليوم، من أجل بحث تكريمه بالشكل اللائق، لكن معلول اعتذر عن عدم الحضور.

وأضاف: الأهلي أصدر بيانات جيدة، بشأن رحيل علي معلول وعمرو السولية، بينما رامي ربيعة له تاريخ كبير وتم توجيه الشكر له في سطر واحد.

وتابع: رامي ربيعة قد يكون لديه بعض التصرفات مؤخرًا، وله تاريخ كبير داخل النادي، وبيان رحيله جاء من سطر واحد عكس ما حدث مع علي معلول وعمرو السولية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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