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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أن صفقة أشرف بن شرقي لم تكن الأفضل للنادي الأهلي، لأنه "فاقد الشغف"، مشيرًا إلى أن أداء اللاعب لم يظهر بشكل جيد حتى الآن، مع الفريق الأحمر.

بلال: أشرف بن شرقي "فقد الشغف" ولم يفيد الأهلي.. وهذه تفاصيل أزمتي مع حسام البدري

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: بن شرقي واضح إنه فقد الشغف، بعدما سبق ولعب في الزمالك وحقق عدة ألقاب ثم انتقل للخليج، وحتى الآن لم يقدم المردود الجيد وقام عماد النحاس بسحبه من بعض المباريات مؤخرا.

وأضاف: اتمنى أن ينجح زيزو في الأهلي، وعدد من اللاعبين الذين انضموا من الزمالك للأهلي مباشرة، بعضهم لم يحقق النجاح، وأنا مع ضم أي عنصر يفيد الفريق بشرط عدم صناعة أزمة في غرفة الملابس.

وتابع: كل لاعب أصبح يصطحب والده للعمل كوكيل لاعبين، وهذا أمـر غريب جدًا في الكرة المصرية مؤخرًا، وسبق وتفاوضت مع نادي الزمالك، ولكن اعتذرت عن عدم الانضمام للفريق، ومؤخرا جمال العدل نفى المفاوضات معي، لكن حسام حسن موجود، وممدوح عباس كان رئيس النادي وقتها وهو حي يُرزق.. تم التفاوض معي ورفضت الانضمام للفريق الأبيض بعد رحيلي عن الاهلي.

وزاد: حسام البدري عندما تولى تدريب الأهلي كان يتواجد بعض اللاعبين مثل محمد فضل وقام بضم غدار وفرانسيس، تعرضت لإصابة بداية الموسم وكنت كابتن الفريق، وكان موجود بركات وتريكة وأحمد حسن، وعندما كنت أطلب المشاركة كان يطالبني بالصبر، لو لم أكن قائد الفريق كان سيكون لي رد فعل مختلف معه.

وأكمل: في النهاية سألته "هو في بينك وبيني حاجة؟!، وهل أنت شايل مني؟!".. ثم حدث حوار قوي، وشهد شد وجذب بيننا، وقام بتغريمي 50 الف جنيه، وفي نهاية الموسم رحلت عن الأهلي.

وأضاف: كنت ألعب في بدايتي مع الأهلي تحت قيادة تسوبيل، ثم جاء أحد المدربين وهو هانز ديكسي وأبلغني بإنه لن يعتمد عليه، لانني صغير السن، وطلب مني النزول للتدريب في قطاع الناشئين، ولكن هنا انفعلت بشدة، لأنه لم يشاهدني مطلقا، وقولت لـ علاء عبدالصادق "لو الموضوع بالسن يبقى المدرب معندوش فكرة".

وأضاف: جلست في منزلي 4 شهور، وقبل نهاية الموسم، فوجئت باتصال شوقي غريب، وطلب مني التدريب في أي مكان، ولعبت البطولة الفرانكفونية، وكنت هدافًا للبطولة، وبعدها عُدت على الفريق الأول بعد رحيل ديكسي.

وأشار إلى أن الأهلي اتخذ قرار خاطئ بعدم خوض لقاء الزمالك، ولم يكن قرار موفق مطلقا.. وكنت أتمنى بقاء علي معلول في الفريق ورامي ربيعة لأنه كان يقدم مستويات جيدة..