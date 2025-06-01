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أحمد جودة - القاهرة - انتقد حسام باولو مهاجم فريق الزمالك والداخليه وسموحة السابق مهاجمي الدوري المصري بسبب تتويج إمام عاشور نجم الأهلي بلقب الهداف كون مركزه الأصلي لاعب وسط وليس مهاجمًا صريحا.

حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب

أضاف باولو خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "من صغري وأنا بعشق كرة القدم ومكنتش بروح البيت وحصلت على بطولة الجمهورية من قبل في الكرة الطائرة ولعبت في مركز "الليبرو" بالكرة الطائرة وساعدتني بشكل كبير في مركزي كمهاجم بكرة القدم".

تابع:" عند دخولي لعبة كرة القدم البعض قلل مني وقال "حسام مين اللي نتفرج عليه ده بيلعب طائرة" وكنت هداف دوري الدرجة الثالثة برصيد 23 هدفًا وكنت بخلص مباراة القدم وأذهب لمباراة الطائرة".

وواصل:" لعبت حارس مرمى في كرة اليد ولعبت كل الألعاب في مراكز الشباب وبلدية المحلة عرض على فريق طوخ 50 ألف جنيه لشرائي وكان رقم خيالي وقتها".

وأكمل:" كابتن علاء عبد العال تواصل معي وطلب مني التواجد في تدريبات الداخلية وثاني موسم لي مع الداخلية كنت هداف الدوري المصري برصيد 20 هدفًا وسجلت 5 أهداف الكأس".

وأردف:" أول 5 مباريات لي مع سموحة لم أسجل أي هدف والكل كان يهاجمني والزمالك دفع لسموحة 7 مليون للتعاقد معي وعقدي مع الأبيض كان 500 ألف".

واستطرد: "كنت أتمنى أن أكون هداف الدوري مع الزمالك وحصد العديد من البطولات وبدايتي مع الزمالك كانت جيدة وأول مباراة لي في الدوري وإفريقيا سجلت".

وأكمل: "وسام أبو علي أفضل مهاجم في الدوري المصري وفيستون مايلي وناصر منسي من المهاجمين الجيدين اللي الكورة بتحبهم وغلبان ومحترم وأتمنى له التوفيق".