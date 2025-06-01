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أحمد جودة - القاهرة - أكد سامي منصور، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض أصبح مستعد بشكل جيد للغاية لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

سامي منصور: الزمالك أصبح جاهز لحصد كأس مصر

وقال منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "لاعبو الزمالك قدموا أداء جيد أمام فاركو وأصبحوا جاهزين لنهائي كأس مصر ويجب أن نخرج من هذا الموسم باللقب لمصالحة الجماهير ونمتلك خبرة للفوز بالبطولة".

وأضاف: "الزمالك كان يمر بظروف صعبة للغاية ولدينا ثقة كبيرة في لاعبي الفريق وعودة شيكابالا من الاصابة اضافة قوية والكأس سيكون من نصيب القلعة البيضاء".

وأوضح: "هدف محمد شحاتة رائع للغاية، ومحمد السيد يمتلك مقومات اللاعب الجيد وسيكون له شأن مع الزمالك".