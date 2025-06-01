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أحمد جودة - القاهرة - أكد علي عاشور، نجم الزمالك السابق، أن الفوز على فاركو اليوم يزيد من الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني قبل نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

عاشور: الفوز على فاركو يزيد من الروح المعنوية قبل نهائي الكأس

وقال عاشور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي اطمئن على اللاعبين والحالة الفنية لديهم أمام فاركو وأيضا طريقة اللعب والأداء كان جيد واليوم اللاعبين كان لديهم حرية في الحركة داخل الملعب".

وأضاف: "الزمالك عانى هذا الموسم من أخطاء تحكيمية كانت مؤثرة على الفريق ونتائجه وتعرضنا لظلم تحكيمي كبير، والفريق قريب جدا من الفوز بكأس مصر".

وأوضح: "أتوقع حضور جماهيري كبير في نهائي كأس مصر، ونصيحتي للاعبين هي الانضباط داخل الملعب وتنفيذ تعليمات المدير الفني".