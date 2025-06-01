الرياضة

عاشور: الفوز على فاركو يزيد من الروح المعنوية قبل نهائي الكأس

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عاشور: الفوز على فاركو يزيد من الروح المعنوية قبل نهائي الكأس

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أحمد جودة - القاهرة - أكد علي عاشور، نجم الزمالك السابق، أن الفوز على فاركو اليوم يزيد من الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني قبل نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

عاشور: الفوز على فاركو يزيد من الروح المعنوية قبل نهائي الكأس

وقال عاشور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي اطمئن على اللاعبين والحالة الفنية لديهم أمام فاركو وأيضا طريقة اللعب والأداء كان جيد واليوم اللاعبين كان لديهم حرية في الحركة داخل الملعب".

وأضاف: "الزمالك عانى هذا الموسم من أخطاء تحكيمية كانت مؤثرة على الفريق ونتائجه وتعرضنا لظلم تحكيمي كبير، والفريق قريب جدا من الفوز بكأس مصر".

وأوضح: "أتوقع حضور جماهيري كبير في نهائي كأس مصر، ونصيحتي للاعبين هي الانضباط داخل الملعب وتنفيذ تعليمات المدير الفني".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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