الرياضة

سالم: الزمالك يثق في التحكيم المصري..ومشهد ختام الدوري "عبثي"

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سالم: الزمالك يثق في التحكيم المصري..ومشهد ختام الدوري "عبثي"

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أنه من حق النادي طلب عدم إسناد نهائي كأس مصر للحكام أمين عمر ومحمود البنا ومحمد الصباحي وطارق مجدي وذلك منعا للحرج.

سالم: الزمالك يثق في التحكيم المصري..ومشهد ختام الدوري "عبثي"

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك لم يطلب حكم بعينه ولكن طلبنا أن تكون بعيد عن الأسماء التي حددناها ولدينا ثقة كبيرة في التحكيم المصري".

وأضاف: "هناك كيل بمكيالين في اتخاذ القرارات والدليل على ذلك ما قام به إمام عاشور داخل الملعب وفي المقابل تم عقاب شيكابالا من قبل، ومشهد ختام الدوري هذا الموسم عبثي".

وتابع: "رابطة الأندية لم تطبق اللوائح، واحتفاب فريقان بالدوري استمرار للمشهد العبثي للكرة المصرية التي تستحق أن تكون أفضل من ذلك".

وأوضح: "بطولة الدوري المصري هي الأضعف في الوطن العربي بسبب رابطة الأندية وما تقوم به من تضارب في القرارات والأمور تُدار بشكل غير احترافي".

مريم الجابري

مريم الجابري

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