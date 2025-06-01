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أحمد جودة - القاهرة - أبدى وليد فاروق، الناقد الرياضي، اندهاشه من إقامة نهائي بطولة كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز يوم وقفة عرفات.

ناقد رياضي: إقامة نهائي الكأس بعد الإفطار مباشرة أمر غير مفهوم

وقال فاروق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "على سبيل المثال مباريات بطولة الدوري الإماراتي كانت تقام في رمضان بعد الإفطار بنحو 3 ساعات ونصف وهذا وفقا للتعليمات الطبية".

وأضاف: "في الدوري الإماراتي أيضا يتم مراعاة البعد الديني والإسلامي من خلال تنظيم أوقات المباريات، اتحاد الكرة المصري لم يوفر العدالة في إقامته لنهائي كأس مصر".

وتابع: "إقامة نهائي الكأس بعد الإفطار مباشرة أمر غير مفهوم وكان يجب تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة على الأقل".