الرياضة

رزق: السعيد وشحاتة الأنسب في وسط الملعب حال غياب دونجا

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رزق: السعيد وشحاتة الأنسب في وسط الملعب حال غياب دونجا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد رزق، لاعب الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض أمامهم فرصة كبيرة لإسعاد الجماهير بالفوز بكأس مصر.

رزق: السعيد وشحاتة الأنسب في وسط الملعب حال غياب دونجا

وقال رزق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب أن يدرك الجهاز الفني واللاعبين بأهمية مباراة بيراميدز هذا الموسم وضرورة الفوز ببطولة كأس مصر لإسعاد الجماهير هذا الموسم".

وأضاف: "عبدالله السعيد ومحمد شحاتة هما الأنسب في وسط الملعب حال غياب دونجا عن المباراة بسبب الإصابة، وأعتقد أن لاعبي الزمالك سيلعبوا بروح قتالية وإصرار لحصد اللقب".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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