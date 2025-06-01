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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد رزق، لاعب الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض أمامهم فرصة كبيرة لإسعاد الجماهير بالفوز بكأس مصر.

رزق: السعيد وشحاتة الأنسب في وسط الملعب حال غياب دونجا

وقال رزق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب أن يدرك الجهاز الفني واللاعبين بأهمية مباراة بيراميدز هذا الموسم وضرورة الفوز ببطولة كأس مصر لإسعاد الجماهير هذا الموسم".

وأضاف: "عبدالله السعيد ومحمد شحاتة هما الأنسب في وسط الملعب حال غياب دونجا عن المباراة بسبب الإصابة، وأعتقد أن لاعبي الزمالك سيلعبوا بروح قتالية وإصرار لحصد اللقب".