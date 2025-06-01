نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء فوزي: هذه نصيحتي لأيمن الرمادي في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد علاء فوزي، لاعب الزمالك السابق، بمستوى الفريق الأبيض بعد الفوز على فاركو بهدفين دون رد في ختام بطولة الدوري.

علاء فوزي: هذه نصيحتي لأيمن الرمادي في نهائي كأس مصر

وقال فوزي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الشكل العام مبشر والفريق قدم أداء مميز للغاية وسيف جعفر لاعب هائل ومن وجهة نظري يجب أن يلعب في مركز الجناح الأيسر بدلا من مصطفى شلبي في نهائي كأس مصر".

وأضاف: "الفوز على فاركو يزيد من الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني قبل نهائي كأس مصر، ونصيحتي لأيمن الرمادي أن يلعب بسيف الجزيري في مركز الجناح الأيمن ويبدأ بناصر منسي في خط الهجوم".