نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الأولى في تاريخه.. باريس سان جيرمان بطلًا لـ دوري أبطال أوروبا بخماسية بشباك إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25 للمرة الأولى في تاريخه بعدما حقق الفوز على نظيره إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2025

تمكن باريس سان جيرمان من تسجيل أولى أهدافه في اللقاء عن طريق النجم المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة متقنة من داخل منطقة الجزاء من الفرنسي دوي.

وأضاف الموهبة الفرنسية الشابة ديزيري دوي الهدف الثاني لصالح العملاق الباريسي في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، بعد عرضية مميزة من الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وعاد ديزيري دوي ليسجل ثاني أهدافه في اللقاء والثالث لفريقه باريس سان جيرمان في الدقيقة 63، بعد تمريرة من فيتور فيريرا.

وفي الدقيقة 72، سجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الرابع لصالح العملاق الباريسي، بعد صناعة مميزة من عثمان ديمبيلي.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 86، سجل الموهبة الفرنسية سيني مايولو الهدف الخامس لصالح باريس سان جيرمان، بعد تمريرة من برادلي باركولا.