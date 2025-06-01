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أحمد جودة - القاهرة - رحيل تاريخي وإحصائيات لن تتكرر.. تعرف على أرقام على معلول مع الأهلي بعد 9 سنوات من المجد والتاريخ.. تعرف على تفاصيل رحيل النجم التونسي علي معلول عن النادي الأهلي بعد مسيرة دامت 9 سنوات، وأبرز إنجازاته وبصمته الخالدة مع جماهير القلعة الحمراء.

بعد رحلة طويلة من العطاء يرحل نجم الأهلي التونسي علي معلول

في لحظة مؤثرة تهز مشاعر جماهير النادي الأهلي، أعلن النجم التونسي علي معلول رحيله رسميًا عن القلعة الحمراء بعد مسيرة امتدت لأكثر من 8 سنوات و10 أشهر، بدأها في صيف 2016 قادمًا من النادي الصفاقسي التونسي، لينضم إلى صفوف أحد أعظم أندية القارة.

منذ لحظته الأولى، حجز معلول مكانه في التشكيلة الأساسية، ليصبح أحد الركائز التي لا غنى عنها، بفضل أدائه المتزن، وكراته العرضية الدقيقة، وتحركاته الذكية التي صنعت الفارق في كثير من المباريات الحاسمة.

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بطولات وأرقام لا تُنسى حققها علي معلول مع الأهلي

حيث حقق علي معلول رصيدًا استثنائيًا من البطولات مع الأهلي بلغ 21 لقبًا، منها 6 بطولات دوري مصري، و4 دوري أبطال إفريقيا، و4 كأس مصر، و5 كأس سوبر محلي، إلى جانب لقبين سوبر إفريقي.

كما ساهم في حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين، في إنجاز غير مسبوق للاعب أجنبي بقميص الأهلي.

أما على المستوى الفردي، فقد شارك "ملك الحلول" في 292 مباراة سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 85 تمريرة حاسمة، بمجموع 136 مساهمة تهديفية، وهو رقم مذهل للاعب في مركز الظهير الأيسر.

علي معلول أيقونة حب جماهير الأهلي

لم يكن رحيل معلول مجرد مغادرة لاعب، بل كان وداعًا لابن من أبناء النادي، حمل همّه في قلبه، وتحدث بلسان جمهوره، وعاش معهم تفاصيل الانتصارات والخيبات.

جماهير الأهلي لم تعتبره أجنبيًا بل واحدًا منهم، وقد طالب كثيرون بمنحه الجنسية المصرية نظرًا لإخلاصه، واحترامه للشعار، والتزامه الكامل في كل الظروف.

علي معلول

لحظة وداع مؤثرة من معلول إلي جماهير الأهلي

جاء الإعلان عن رحيله قبيل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، ليشكل صدمة عاطفية لجماهير القلعة الحمراء، رغم احترامهم لقراره بإنهاء مسيرته وهو في قمة مستواه.

وكانت لحظة وداعه عقب مباراة فاركو، التي شهدت تتويج الأهلي بلقب الدوري الـ45، مؤثرة إلى أبعد حد، حيث لم تستطع الجماهير واللاعبون كبح دموعهم.

كلمات من القلب في بيانه الوداعي، حيث كتب معلول كلمات صادقة قال فيها:

"كنتم لي الوطن حين ابتعدت المسافات، والدفء حين قست المباريات، كنتم ظهرى وقلبى وهتافكم الأمل الذي لا يخيب".

بهذه الرسالة، ختم معلول رحلته داخل "التتش"، لكنه ترك قلبه في الأهلي، وبصمته ستظل محفورة في ذاكرة كل عاشق للكيان الأحمر.