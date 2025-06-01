نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي الشامبيونزليج.. باريس سان جيرمان يحرز الهدف الرابع في شباك إنتر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام حاليًا على أرضية ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، المواجهة النارية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية 2024-25.

تمكن المغربي أشرف حكيمي من تسجيل هدف التقدم لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة مميزة من ديزيري دوي.

وأضاف الفرنسي الشاب ديزيري دوي ثاني أهداف العملاق الباريسي في الدقيقة 20، من عرضية متقنة من عثمان ديمبيلي.

وعزز العملاق الباريسي وسجل الهدف الثالث في اللقاء عن طريق ديزيري دوي في الدقيقة 63، بعد صناعة من فيتور فيريرا.

وفي الدقيقة 72، سجل خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الرابع لصالح باريس سان جيرمان، من تمريرة عثمان ديمبيلي.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الروماني إستفان كوفاكس، في المباراة التي تقام حاليًا على أرضية ملعب أليانز أرينا معقل البارفاري الألماني.

وجاء تشكيل العملاق الباريسي، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

▪︎خط الدفاع: نومو مينديش - ويليام باشو - ماركينيوس كويا - أشرف حكيمي.

▪︎خط الوسط: فبيان رويز - فيتور فيريرا - جواو نيفيس.

▪︎خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - عثمان ديمبيلي - ديزيري دوي.

بينما جاء تشكيل إنتر في المباراة، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: يان سومر.

▪︎ خط الدفاع: بنامين بافارد - فرانشسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني.

▪︎ خط الوسط: فيدريكو ديماركو - هنريك مخيتاريان - تشالهان أوغلو - نيكولاس باريلا - دينزل دومفريس.

▪︎ خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورأم.