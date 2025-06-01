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أحمد جودة - القاهرة - صعود كهرباء الإسماعيلية للدوري الممتاز وهبوط لافيينا وسبورتنج والسويس

أسدل الستار على منافسات الجولة الـ38 والأخيرة، ببطولة دوري المحترفين لكرة القدم، للموسم2025/2024 بصعود فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني إلى الدوري الممتاز بعد فوزه على فريق منتخب السويس بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الكهرباء بهدفين نظيفين سجلها محمود عبد الله الهدف الأول واضاف عبد الله شيكا الهدف الثاني وإدراك منتخب السويس هدف في الشوط الثاني.

- فوز فريق ابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه على فريق اسوان بقيادة هيثم الفيل بهدفين نظيفين سجلها ابراهيم جلال الهدف الأول واضاف محمد عصام الهدف الثاني.

- هبط فريق لافيينا بقيادة عمر جمال بالرغم من الفوز على فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد بهدف دون رد سجله يوسف فهيد.

- تاكد بقاء فريق ديروط بقيادة احمد كشري بعد تعادله مع فريق السكة الحديد بقيادة ايمن المزين سلبيًا.



- فوز فريق القناة بقيادة عبد الناصر محمد علي فريق بلدية المحلة بقيادة حسام عبد العال بهدف دون رد سجله احمد رفعت ريفو.



- تعادل فريق وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ مع فريق بروكسي بقيادة محمد حامد بهدف لمثله تقدم فريق بروكسي بهدف أحمد فوزى وتعادل أكرم عبد ربه لدجلة.



- تعادل فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي مع فريق الترسانة بقيادة عطية السيد بهدفين لكل منهما انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف سجلها أحمد الطيب وأحمد فوزى

وسجل مدحت فقوسة الهدف الأول الترسانة وسيرجي ايريك الهدف الثاني في الشوط الثاني.



- فوز فريق بترول اسيوط بقيادة سعيد صبحي على فريق الداخلية بقيادة عبد الله الشحات بهدفين مقابل هدف.



- فوز فريق المصرية للاتصالات بقيادة محمد محسن ابو جريشه على فريق سبورتنج بهدفين نظيفين سجلهما احمد عيد.



- تعادل فريق طنطا بقيادة علاء نوح مع فريق راية بقيادة اشرف توفيق سلبيًا.



الترتيب

1- المقاولون العرب 77نقطة

2- وادي دجلة 76 نقطة

3- كهرباء الإسماعيلية 74 نقطة

4- أبوقير للأسمدة 74 نقطة

5- السكة الحديد 57 نقطة

6- القناة 55 نقطة

7- أسوان 54 نقطة

8- بروكسي51 نقطة

9- بترول أسيوط 49نقطة

10- المصرية للاتصالات 49 نقطة

11- الترسانة 48 نقطة

12- بلدية المحلة 45 نقطة

13- الداخلية 43 نقطة

14- المنصورة 40نقطة

15- طنطا 39 نقطة

16- راية 39 نقطة

17- ديروط 38نقطة

18- لافيينا 38 نقطة

19- سبورتنج 29 نقطة

20- منتخب السويس 29 نقطة