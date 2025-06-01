نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستأنف تدريباته صباح الأحد استعدادًا لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي مواصلة التدريبات غدًا الأحد عقب الفوز على فاركو في لقاء اليوم بمسابقة الدوري الممتاز.



ويخوض الزمالك تدريبه في التاسعة صباح الغد على ملعب النادي، استعدادًا للقاء بيراميدز المقبل في نهائي كأس مصر، المقرر له مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.



وفاز فريق الزمالك على نظيره فاركو بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 47 نقطة.