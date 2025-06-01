نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعليق مفاجئ من مدرب الزمالك بعد الفوز على فاركو في ختام الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سمير، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفوز على فاركو بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز يُعد خطوة إيجابية، مشددًا على أن الجهاز الفني يركز في المقام الأول على تطوير الأداء وتحقيق أقصى استفادة فنية من كل مباراة.

وقال مدرب الفريق في تصريحاته عقب اللقاء: "نعمل على بناء شكل واضح للفريق، واللاعبون بدأوا في تنفيذ التعليمات بشكل جيد، لكننا نحتاج إلى بعض الوقت حتى يظهر الفريق بالصورة المثالية التي نطمح إليها."

وأضاف أحمد سمير قائلًا: "حققنا الفوز للمباراة الثانية على التوالي، وهو أمر إيجابي يعكس تحسن المستوى وزيادة الثقة، والزمالك يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين الكبار القادرين على تنفيذ أفكار الجهاز الفني داخل الملعب."

وتابع: "أداء اللاعبين كان جيدًا في الشوطين، وهناك التزام واضح وتناغم بدأ يظهر بين الخطوط، وهي مكاسب مهمة نسعى للبناء عليها في المرحلة المقبلة."

وعن استعدادات الفريق لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز، قال مدرب الفريق: "ندخل النهائي ونحن مستعدون بشكل جيد، وهناك تركيز كبير من الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق البطولة وإسعاد جماهيرنا، التي ننتظر دعمها كالعادة."

وفيما يخص تواجد ناصر منسي في قائمة لقاء اليوم قال: "فضلنا تواجده رغم عدم جاهزيته بنسبة 100%، في إطار سعي الجهاز للحفاظ على حالة التركيز والتوازن داخل الفريق."

واختتم أحمد سمير قائلًا: "حققنا مكاسب فنية كبيرة، سواء على مستوى الأداء الفردي أو الجماعي، واللاعبون أمثال شيكابالا، وفتوح، ودونجا، ومحمد حمدي، قدموا أداءً مميزًا، ونحن لا ننظر للنتيجة فقط، بل نهتم بما هو أعمق من ذلك؛ تطور الفريق، وزيادة الانسجام، وتحقيق الإيجابيات."

وفاز فريق الزمالك على نظيره فاركو بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 47 نقطة.