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أحمد جودة - القاهرة - وجه النادي المصري الشكر لقلب دفاعه اللاعب محمد دبش وذلك بعد ثلاثة مواسم قضاها اللاعب مع النسور الخضر، وعبر حسابات النادي المصري على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصري البورسعيدي يوجه الشكر لمدافعه محمد دبش

وتم تنشر رسالة للاعب تقول ( شكرًا محمد دبش على عطائك مع النسور الخضراء خلال الأعوام الماضية، بالتوفيق لك دائمًا).

كان اللاعب قد نشر رسالة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تقول: ( بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالي: "وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون".. صدق الله العظيم

بعد ٣ سنوات قضيتهم داخل النادي المصري، حان وقت الرحيل بكل حب وتقدير واحترام ويشهد الله أني بذلت قصارى جهدي لخدمة هذا الكيان لرجوعه لمكانته الطبيعيه والمنافسه علي الالقاب لكن "ليس بالأمكان أفضل مما كان"

موسمي الأول: مركز خامس في الدوري

موسمي التاني: مركز رابع (مشاركه افريقيه)

موسمي الثالث: مركز رابع (مشاركه افريقيه)

وأتوجه بالشكر لكلا من:

مجلس إدارة النادي برئاسة: الأستاذ كامل أبوعلي

كابتن ( إيهاب جلال )رحمة الله عليه وجهازه المعاون

كابتن ( علي ماهر ) وجهازه المعاون

دكتور ( ميمي عبد الرازق ) وجهازه المعاون

والشكر موصول لجمهور النادي المصري المخلصين، وزملائي اللاعبين، والأجهزه الطبيه، والأجهزه الاداريه، وأخواتي مسؤولي المهمات داخل النادي المصري

وفي الختام أدعوا الله أن يرزقني التوفيق في خطوتي القادمة )

الجدير بالذكر أن اللاعب محمد دبش والبالغ من العمر 34 عامًأ كان قد انضم للمصري مطلع موسم 2023/2022، وقد سبق له اللعب لصفوف أندية بتروجيت ومصر للمقاصة والبنك الأهلي.