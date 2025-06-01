نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان ينهي الشوط الأول متقدمًا على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، بتقدم العملاق الباريسي بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على أرضية ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية 2024-25.

نتيجة الشوط الأول بين باريس سان جيرمان وإنتر في نهائي الشامبيونزليج

تمكن باريس سان جيرمان من تسجيل هدف التقدم عن طريق المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 14، بعد تمريرة مميزة من الفرنسي المتألق ديزيري دوي.

ثم أضاف الفرنسي الشاب ديزيري دوي الهدف الثاني لصالح العملاق الباريسي في الدقيقة 20، بعد عرضية متقنة من عثمان ديمبيلي.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الروماني إستقان كوفاكس، في المباراة الأهم خلال الموسم الحالي، والتي تقام على أرضية ملعب أليانز أرينا معقل البافاري الألماني.

وجاء تشكيل الأفاعي الإيطالية في الشوط الأول، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: يان سومر.

▪︎ خط الدفاع: بنامين بافارد - فرانشسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني.

▪︎ خط الوسط: فيدريكو ديماركو - هنريك مخيتاريان - تشالهان أوغلو - نيكولاس باريلا - دينزل دومفريس.

▪︎ خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورأم.

في المقابل، جاء تشكيل العملاق الباريسي في الشوط الأول، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

▪︎خط الدفاع: نومو مينديش - ويليام باشو - ماركينيوس كويا - أشرف حكيمي.

▪︎خط الوسط: فبيان رويز - فيتور فيريرا - جواو نيفيس.

▪︎خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - عثمان ديمبيلي - ديزيري دوي.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2025 والمعلقين

يمكنكم مشاهدة مواجهة إنتر ميلان وباريس سان جيرمان عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستكون المباراة مذاعة عبر قناتي beIN Sports 1 HD وسيتولى المعلق اليمني حسن العيدروس التعليق على أحداث اللقاء، وتذاع المباراة على beIN Sports 2 HD بتعليق التونسي عصام الشوالي.

ومن ناحية أخرى، يمكنكم مشاهدة النهائي المثير لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين العملاق الباريسي والأفاعي الإيطالية عبر تطبيق TOD.