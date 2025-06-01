نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر لـ "دوت الخليج": رويز غاضب من بيان الزمالك ومعروف الأقرب لإدارة نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن رد الفعل على بيان نادي الزمالك بطلبه استبعاد 4 حكام من إدارة مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، أن هناك حالة من الاستياء الشديد لدى لجنة الحكام وتحديدًا الكولومبي أوسكار رويز رئيس اللجنة.

وتابع: "رويز أبدى اندهاشه الشديد من تدخل الأندية في اختيارات الحكام ويجد أن لجنة الحكام لا يمكن إملاءها بأي قرارات وأنها مستقلة بذاتها وأن الأندية لا بد أن تخضع للاختيارات الموضوعة".

وأضاف: "اتحاد الكرة يرى أن بيان الزمالك غير مبرر، خاصةً أن الإدارة لم تمنع أي نادي من استقطاب حكام أجانب، إلا أن طرفي المباراة النهائية لم يطلبوا حكامًا من الأساس وهو ما يتم اعتبراه اعتراف ضمني برغبتهم في وجود أي حكم مصري لإدارة المباراة النهائية".

واختتم: "الساعات الأخيرة شهدت دخول أحمد الغندور ومحمد عادل في المنافسة على إدارة نهائي كأس مصر بجانب محمد معروف، ويعتبر الأخير هو صاحب الحظ الأوفر حتى هذه اللحظة".



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر.