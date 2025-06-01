حمدي فتحي ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية بعد انضمامه رسميًا

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أحمد جودة - القاهرة - انتظم حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب ‏التتش بالجزيرة.‏

مشاركة لاعبو الأهلي العائدين في التدريبات الجماعية

وانتظم ثلاثي الشباب العائد من الإعارة أحمد عابدين، وعبد الله بستانجي، وأحمد خالد كباكا، بالإضافة إلى حمزة عبد الكريم لاعب ‏فريق الشباب.‏

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار بدء الاستعدادات الخاصة بمشاركة الفريق في كأس ‏العالم للأندية.‏