حمدي فتحي ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية بعد انضمامه رسميًا

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أحمد جودة - القاهرة - انتظم حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
مشاركة لاعبو الأهلي العائدين في التدريبات الجماعية
وانتظم ثلاثي الشباب العائد من الإعارة أحمد عابدين، وعبد الله بستانجي، وأحمد خالد كباكا، بالإضافة إلى حمزة عبد الكريم لاعب فريق الشباب.
واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار بدء الاستعدادات الخاصة بمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.