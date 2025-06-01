نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي الشامبيونزليج.. حكيمي يسجل هدف التقدم لباريس سان جيرمان في شباك إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام حاليًا على أرضية ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، المواجهة النارية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية 2024-25.

تمكن المغربي أشرف حكيمي من تسجيل هدف التقدم لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة مميزة من ديزيري دوي.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الروماني إستفان كوفاكس، في المباراة التي تقام حاليًا على أرضية ملعب أليانز أرينا معقل البارفاري الألماني.

وجاء تشكيل العملاق الباريسي، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

▪︎خط الدفاع: نومو مينديش - ويليام باشو - ماركينيوس كويا - أشرف حكيمي.

▪︎خط الوسط: فبيان رويز - فيتور فيريرا - جواو نيفيس.

▪︎خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - عثمان ديمبيلي - ديزيري دوي.

بينما جاء تشكيل إنتر في المباراة، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: يان سومر.

▪︎ خط الدفاع: بنامين بافارد - فرانشسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني.

▪︎ خط الوسط: فيدريكو ديماركو - هنريك مخيتاريان - تشالهان أوغلو - نيكولاس باريلا - دينزل دومفريس.

▪︎ خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورأم.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2025 والمعلقين

يمكنكم مشاهدة مواجهة إنتر ميلان وباريس سان جيرمان عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستكون المباراة مذاعة عبر قناتي beIN Sports 1 HD وسيتولى المعلق اليمني حسن العيدروس التعليق على أحداث اللقاء، وتذاع المباراة على beIN Sports 2 HD بتعليق التونسي عصام الشوالي.

ومن ناحية أخرى، يمكنكم مشاهدة النهائي المثير لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين العملاق الباريسي والأفاعي الإيطالية عبر تطبيق TOD.