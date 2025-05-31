نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماريو ميتاي.. موسم مثالي للنجم الألباني في ظهوره الأول مع الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاش النجم الألباني الشاب ماريو ميتاي موسمًا استثنائيًا في أولى تجاربه مع نادي الاتحاد السعودي، حيث لم يتعرض الفريق لأي خسارة خلال مشاركاته، سواء في دوري روشن السعودي أو كأس الملك أثناء وجوده في التشكيلة.

ونجح ميتاي (21 عامًا) في التتويج بثنائية الدوري والكأس مع الاتحاد، بعد أن خاض 22 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع اثنين، مقدمًا أداءً مميزًا ساهم في صلابة الفريق الدفاعية.

انضم ميتاي إلى قائمة الفريق بدءًا من الجولة الخامسة في الدوري، وشارك بانتظام حتى الجولة السادسة عشرة، حيث لم يعرف الفريق طعم الخسارة خلالها، محققًا سلسلة من الانتصارات المتتالية مع تعادل وحيد.

ورغم تألقه، تم استبعاد ميتاي من التشكيلة في الجولة السابعة عشرة، ومن ثم غاب من الجولة التاسعة عشرة حتى الرابعة والعشرين، قبل أن يُستبعد مجددًا من الجولة السادسة والعشرين وحتى نهاية الدوري. وخلال غيابه، تعرض الاتحاد لثلاث خسائر في الجولات: الرابعة أمام الهلال، والسابعة عشرة أمام ضمك، والثامنة والعشرين أمام الفتح.

وفي بطولة كأس الملك، شارك ميتاي في مواجهات العين والجندل والهلال، كما لعب المباراة النهائية أمام القادسية، في حين غاب عن لقاء نصف النهائي أمام الشباب بسبب الإصابة.

موسم أول مثالي بكل المقاييس للنجم الألباني الواعد، الذي أثبت جدارته سريعًا مع النمور، واضعًا نفسه ضمن الركائز الأساسية لمستقبل الفريق.