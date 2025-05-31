نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ديمبيلي يقود تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية 2024-2025.

إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة إنتر في نهائي الشامبيونزليج

ويحتضن ملعب أليانز أرينا معقل البافاري الألماني، المباراة الأهم في الموسم الحالي بين إنتر ميلان وباريس سان جيرمان، في نهائي مسابقة الشامبيونزليج.

وقد أعلنت لجنة الحكام بـ "يويفا" منذ أيام قليلة عن تولي الحكم الروماني إستفان كوفاكس إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

وأطاح العملاق الباريسي بنظيره آرسنال الإنجليزي في دور نصف النهائي بنتيجة 3-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

▪︎خط الدفاع: نومو مينديش - ويليام باشو - ماركينيوس كويا - أشرف حكيمي.

▪︎خط الوسط: فبيان رويز - فيتور فيريرا - جواو نيفيس.

▪︎خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - عثمان ديمبيلي - ديزيري دوي.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2025 والمعلقين

يمكنكم مشاهدة مواجهة إنتر ميلان وباريس سان جيرمان عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستكون المباراة مذاعة عبر قناتي beIN Sports 1 HD وسيتولى المعلق التونسي عصام الشوالي التعليق على أحداث اللقاء، وتذاع المباراة على beIN Sports 2 HD بتعليق اليمني حسن العيدروس.

ومن ناحية أخرى، يمكنكم مشاهدة النهائي المثير لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين العملاق الباريسي وإنتر عبر تطبيق TOD.