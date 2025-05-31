عاجل.. تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن سيميون إنزاجي مدرب إنتر ميلان الإيطالي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة باريس سان جيرمان، في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية 2024-25.

إنزاجي يعلن تشكيل إنتر لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي الشامبيونزليج

ويحتضن ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، المباراة الأهم في الموسم الحالي بين إنتر ميلان وباريس سان جيرمان، في نهائي مسابقة الشامبيونزليج.

وقد أعلنت لجنة الحكام بـ "يويفا" منذ أيام قليلة عن تولي الحكم الروماني إستفان كوفاكس إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

وصعد إنتر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة العملاق الباريسي، بعدما فاز على العملاق الإسباني برشلونة بنتيجة 7-6 بمجموع المباراتين.

وجاء تشكيل إنتر ميلان، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: يان سومر.

▪︎ خط الدفاع: بنامين بافارد - فرانشسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني.

▪︎ خط الوسط: فيدريكو ديماركو - هنريك مخيتاريان - تشالهان أوغلو - نيكولاس باريلا - دينزل دومفريس.

▪︎ خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورأم.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2025 والمعلقين

يمكنكم مشاهدة مواجهة إنتر ميلان وباريس سان جيرمان عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستكون المباراة مذاعة عبر قناتي beIN Sports 1 HD وسيتولى المعلق التونسي عصام الشوالي التعليق على أحداث اللقاء، وتذاع المباراة على beIN Sports 2 HD بتعليق اليمني حسن العيدروس.

ومن ناحية أخرى، يمكنكم مشاهدة النهائي المثير لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين العملاق الباريسي والأفاعي الإيطالية عبر تطبيق TOD.