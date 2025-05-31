كرة القدم: تهنئة خاصة لعمر مرموش على فوزه بجائزة أفضل هدف في البريميرليج

الرياض - كتبت رنا صلاح - أجرى الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، زيارة ميدانية لتفقد الأعمال الإنشائية الجارية في نادي مسطرد الرياضي، والذي يُعتبر واحدًا من المشاريع الحيوية بالمحافظة مؤخرًا. تأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز البنية التحتية الرياضية.

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تشمل الأعمال التي يجري تنفيذها إنشاء ملعب قانوني وفقًا لمعايير الاتحاد المصري لكرة القدم، بالإضافة إلى بناء مدرجات لاستيعاب عدد مناسب من الجماهير، وغرف للخلع وتجهيزات متكاملة. كما تم إنشاء أسوار خارجية لتأمين محيط النادي، ومكاتب إدارية مجهزة لخدمة إدارة النادي وتسهيل العمليات التنظيمية. تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 13 مليون جنيه، يتم تمويله من وزارة الشباب والرياضة.

شهدت الزيارة حضور الدكتور محمد عبد المؤمن، وكيل المديرية للرياضة، والمهندسة شيماء عاصم، مدير الإدارة الهندسية، وكرم سيد، رئيس مجلس الإدارة، وأشرف خير، المدير التنفيذي.

وخلال الجولة التفقدية، شدد الفرماوي على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية والفنية، مشيرًا إلى أهمية سرعة التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد، حتى يتمكن النادي من افتتاح أبوابه أمام الفرق الرياضية والشباب في أقرب فرصة ممكنة.

كما أكد أن تطوير نادي مسطرد يُعتبر خطوة مهمة نحو توفير فرص لممارسة الرياضة في بيئة آمنة ومجهزة، مما يسهم في اكتشاف وصقل المواهب، ويعزز دور الأندية الشعبية في خدمة المجتمع. وأعرب مجلس إدارة النادي عن شكرهم للدعم المستمر من وزارة الشباب والرياضة، مؤكدين أن المشروع سيحدث نقلة نوعية للنادي وللمنطقة، ويتيح بيئة رياضية متكاملة للشباب والمواطنين.