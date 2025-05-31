عاجل.. تشكيل الزمالك أمام فاركو في ختام الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام فاركو في ختام الدوري المصري

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة – عبد الله السعيد – سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم "إيشو"

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد حمدي ومصطفى الزناري وصلاح مصدق ومحمد السيد وناصر ماهر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.