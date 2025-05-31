الرياضة

حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة لمواجهة فاركو في ختام الدوري المصري

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حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة لمواجهة فاركو في ختام الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة فاركو، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة لمواجهة فاركو

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام فاركو.

وكان أيمن الرمادي المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ستاد القاهرة الدولي، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة استعدادًا للمباراة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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