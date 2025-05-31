حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة لمواجهة فاركو في ختام الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة فاركو، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة لمواجهة فاركو

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام فاركو.

وكان أيمن الرمادي المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ستاد القاهرة الدولي، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة استعدادًا للمباراة.