نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يُعلن رسميًا رحيل عمرو السولية ويؤكد على تقديره وتكريمه من الجميع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر النادي الأهلي عن شكره الخالص للاعبه عمرو السولية بعد نهاية تعاقده. مثمنًا ما قدمه على مدار سنوات طويلة كان خلالها في مقدمة اللاعبين الملتزمين والمعروف عنهم الإخلاص والعطاء اللامحدود، والعمل على تحقيق مصلحة الفريق.

الأهلي يُعلن رسميًا رحيل عمرو السولية

وشدد النادي على أن «السولية» بذل جهودًا كبيرة مع زملائه وساهم في تحقيق العديد من البطولات والانتصارات وإسعاد جماهير الأهلي، وأنه كان نموذجًا يقتدي به الشباب الصاعد في الروح والانضباط والتعاون مع كل منظومة الفريق.

وسوف يظل عمرو السولية واحدًا من أبناء النادي وجزءًا من عائلة الأهلي.

إذ يتمنى النادي التوفيق للاعبه في خطواته القادمة، وأن يكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي مستقبلًا.

وسوف تتم دعوته لتكريمه على مشواره الكبير مع الفريق.